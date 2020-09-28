Французский клуб купил защитника "Енисея" за миллион рублей
"Енисей" подтвердил переход центрального защитника Владислава Молчана во французский "Кан".
Сумма трансфера составила 1 миллион рублей, 30 процентов из которых полагаются питерскому "Зениту".
Ранее сообщалось, что россиянин заключит пятилетний контракт с клубом Лиги 2.
20-летний Молчан сыграл за "Енисей" 3 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 225 тысяч евро.
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|2
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|22
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|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
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|ЦСКА Москва
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|Сочи
|23
|27
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|12
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