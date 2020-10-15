Французский клуб нацелился на Балотелли

Бывший нападающий "Брешии" Марио Балотелли может вернуться во французскую Лигу 1, где он ранее выступал за "Ниццу" и "Марсель".

Как сообщает Calciomercato, скандальный футболист имеет предложение от "Нанта".

Рыночная стоимость итальянца оценивается в 3 миллиона евро. Сейчас он является свободным агентом.

В прошлом сезоне в составе "Брешии" 30-летний Балотелли забил 5 голов в 19 матчах.

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