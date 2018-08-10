Французский клуб нацелился на Дзюбу

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Французский клуб нацелился на Дзюбу

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает France Football, в услугах 29-летнего россиянина заинтересован "Бордо".

Жирондинский клуб ищет габаритного центрального форварда и Дзюба является приоритетным вариантом в их шорт-листе.

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