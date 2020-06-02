Французский клуб нацелился на хавбека "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Шарль Каборе стал трансферной целью "Ланса", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "кроваво-золотые" в преддверии возвращения в Лигу 1 хотят усилить состав. 32-летний игрок из Буркина Фасо - одна из целей клуба.

Стоит отметить, что хавбек начинал карьеру во Франции и даже пять лет провёл в "Марселе".

Рыночная стоимость Каборе - 3,5 миллиона евро. Его контракт с "Динамо" рассчитан на ещё один год. В текущем сезоне футболист сыграл 18 матчей в составе "бело-голубых".

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