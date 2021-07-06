Французский клуб нацелился на Промеса

Фото твиттер "Спартака"

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес может сменить команду уже этим летом.

Твиттер-аккаунт Galette Club Nissa утверждает, что "Ницца" проявляет интерес к 29-летнему футболисту.

Сообщается, что голландец уже посетил Лазурный берег, хотя не исключено, что это произошло в туристических целях.

После возвращения в "Спартак" Промес забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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