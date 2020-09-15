Французский клуб нацелился на защитника "Енисея"

Центральный защитник "Енисея" Владислав Молчан может продолжить карьеру во Франции, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, "Кан" из Лиги 2 близок к подписанию пятилетнего контракта с россиянином.

Ожидается, что клубы оформят сделку уже на этой неделе. Сам футболист готов попробовать свои силы за границей.

19-летний Молчан - воспитанник "Зенита". Его рыночная стоимость - 225 тысяч евро.

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