Французский клуб "Нанси" при поздравлении болельщиков с Новым годом отправил им координаты кладбища
Французский "Нанси" попал в забавную ситуацию при поздравлении своих фанатов с Новым годом.
Клуб отправил своим болельщикам онлайн-карту города с координатами домашнего стадиона клуба "Стад Марсель Пико". Но из-за случившейся ошибки координаты отправляли на городское кладбище. Кроме того, карта отправлялась с надписью "Мое место здесь".
"Нанси" спешит успокоить своих фанатов. Поздравительная открытка, которая была ранее опубликована, является электронным макетом. Когда его создали, стадион был перемещен на карту, и его координаты GPS были изменены. В ближайшее время Вам будет выслана новая открытка и находящиеся в ней координаты точно приведут вас к нашему стадиону", - заявили в клубе.
Отметим, что "Нанси" занимает десятое место в Лиге 2.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
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|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
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|Ним
|17
|12
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