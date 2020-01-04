Французский клуб "Нанси" при поздравлении болельщиков с Новым годом отправил им координаты кладбища

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Французский клуб "Нанси" при поздравлении болельщиков с Новым годом отправил им координаты кладбища

Французский "Нанси" попал в забавную ситуацию при поздравлении своих фанатов с Новым годом.

Клуб отправил своим болельщикам онлайн-карту города с координатами домашнего стадиона клуба "Стад Марсель Пико". Но из-за случившейся ошибки координаты отправляли на городское кладбище. Кроме того, карта отправлялась с надписью "Мое место здесь".

"Нанси" спешит успокоить своих фанатов. Поздравительная открытка, которая была ранее опубликована, является электронным макетом. Когда его создали, стадион был перемещен на карту, и его координаты GPS были изменены. В ближайшее время Вам будет выслана новая открытка и находящиеся в ней координаты точно приведут вас к нашему стадиону", - заявили в клубе.

Отметим, что "Нанси" занимает десятое место в Лиге 2.

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