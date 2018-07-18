Французский клуб объявил о переходе экс-игрока "МЮ"



Бразильский защитник "Мидлсбро" Фабио да Силва перешел в "Нант", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с французским клубом контракт до лета 2021 года.

28-летний Фабио выступал за "Мидлсбро" с 2016 года, провел за клуб 46 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Манчестер Юнайтед", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Кардифф Сити". Сыграл 2 матча за сборную Бразилии. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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