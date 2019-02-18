Французский клуб объявил о планах выиграть Лигу Чемпионов



Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс надеется, что его команда в ближайшие несколько лет станет победителем Лиги Чемпионов.

"Знаю, что вас рассмешит моя фраза, но мы намерены выиграть Лигу Чемпионов в течение ближайших пяти лет. Я не собираюсь уходить из футбола, пока не выиграю этот турнир. Женская команда "Лиона" пять раз выигрывала турнир, а для парней это навязчивая идея. К тому же, 75 лет это хорошая дата для выхода на пенсию", - приводит слова Оляса Le Figaro.

В марте этого года Оляса исполнится 70 лет. Он является президентом клуба с 1987 года.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов "Лион" сыграет с "Барселоной". Первый матч состоится 19 февраля во Франции.

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