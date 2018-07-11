Французский клуб объявил об аренде Роналду

Французский "Ним" сообщил в твиттере о переходе нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Французы объявили об аренде форварда, но через некоторое время запись была удалена.

Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона "Ним" впервые за последние 25 лет вышел в Лигу 1.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" за 112 миллионов евро.

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