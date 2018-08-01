Французский клуб объявил сбор средств среди фанатов на трансфер Это'О
"Ним" с юмором отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб камерунского нападающего "Коньяспора" Самуэля Это'О.
Клуб разместил в своем твиттере сообщение о сборе средств среди фанатов на переход легендарного форварда и его зарплату.
В прошлом сезоне 37-летний Это'О провел за "Коньяспор" 29 матчей и забил 12 голов.
Не пропустите: "Челси" начал переговоры о переходе потенциальной суперзвезды. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Федеральная налоговая служба России арестовала единственный банковский счет, которым пользовался "Анжи"
-
"Милан" и "Ювентус" согласовали три трансфера
-
Абидаль опроверг информацию о встрече с лидером "МЮ"
-
Закупка к Лиге Чемпионов: кем усилился "Локомотив" перед возвращением в самый престижный клубный турнир планеты?
-
В чем играют клубы РФПЛ в сезоне 2018/2019: представление игровой формы
Лента новостей
-
"Барселона" отказалась продавать своего защитника "Севилье"
-
На форварда "Барселоны" появился претендент из АПЛ
-
"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей
-
"Рома" определилась с размером предложения по Промесу
-
Нико Ковач: "Ни один тренер в мире, не скажет, что ему не нужен Левандовски"
-
"Арсенал" нацелился на вингера "Реала"
-
Лопетеги остался недоволен игрой Бэйла и Бензема в матче против "Манчестер Юнайтед"
-
Бердыев: "Рассматриваем варианты с продажей Азмуна, Кудряшова и Граната"
-
"Ювентус" определился с потенциальной заменой для Пьянича
-
Модрич дал ответ "Интеру"
-
"Реал" готов выложить более 100 миллионов евро только за одного игрока
-
"Спартак" определился с заявкой на третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов
-
Динь прокомментировал свой переход в "Эвертон"
-
ПСЖ планирует сделать улучшенное предложение Рабьо
-
Куртуа запросил у "Челси" свой трансфер
-
Федеральная налоговая служба России арестовала единственный банковский счет, которым пользовался "Анжи"
-
Лопетеги: "Куртуа? У нас есть вратари, которые очень хороши"
-
1
"Барселона" отказала "Арсеналу" в обмене игроками
-
"Милан" и "Ювентус" согласовали три трансфера
-
Роман Еременко определился с местом продолжения своей карьеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12