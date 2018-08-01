Французский клуб объявил сбор средств среди фанатов на трансфер Это'О

Теги коньяспорнимсамуэль это'о

Французский клуб объявил сбор средств среди фанатов на трансфер Это'О
"Ним" с юмором отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб камерунского нападающего "Коньяспора" Самуэля Это'О.

Клуб разместил в своем твиттере сообщение о сборе средств среди фанатов на переход легендарного форварда и его зарплату.

В прошлом сезоне 37-летний Это'О провел за "Коньяспор" 29 матчей и забил 12 голов.

Не пропустите: "Челси" начал переговоры о переходе потенциальной суперзвезды. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 34 75
2 Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор 34 49
8 Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 34 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
Полная таблица

топ-5 тегов