Французский клуб объявил сбор средств среди фанатов на трансфер Это'О



"Ним" с юмором отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб камерунского нападающего "Коньяспора" Самуэля Это'О.

Клуб разместил в своем твиттере сообщение о сборе средств среди фанатов на переход легендарного форварда и его зарплату.

В прошлом сезоне 37-летний Это'О провел за "Коньяспор" 29 матчей и забил 12 голов.

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