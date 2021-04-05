Французский клуб ведёт переговоры о трансфере Вильены из "Краснодара"
Фото сайт РПЛ
Полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена может продолжить карьеру во французской Лиге 1.
По информации "Чемпионата", на 26-летнего футболиста нацелился "Ренн". Переговоры между клубами о потенциальной сделке уже стартовали.
Ранее сообщалось, что голландец хочет сменить команду по окончании текущего сезона.
Вильена выступает за "Краснодар" с лета 2019 года, сыграл 59 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
Не пропустите: Сёмин может возглавить "Краснодар". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
"Краснодар" может переманить тренера молодежной сборной
-
"Уфа" определилась с новым тренером
-
Руководитель дортмундской "Боруссии" громко высказался о будущем Холанда и Санчо
-
ЦСКА надолго потерял Магнуссона
-
"Урал" предложил создать новый смайл в честь Погребняка (фото)
-
Зидан ярко высказался о предстоящем матче с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
В "Спартаке" уточнили степень серьёзности травмы Жиго
-
Рамос - о завершении карьеры: "Думаю, ещё нескоро"
-
Семак рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса
-
Французский клуб ведёт переговоры о трансфере Вильены из "Краснодара"
-
"Тамбов" разрешил вернуться к тренировкам футболистам, подозреваемым в игре на ставках
-
УЕФА назначил судей на матчи "Бавария" - ПСЖ и "Порту" - "Челси"
-
"Уфа" определилась с новым тренером
-
"Милан" опережает "Ювентус" в борьбе за хавбека "Рубина"
-
Игроки "Спартака" поздравили Федуна с днём рождения
-
Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте
-
Сёмин может возглавить "Краснодар"
-
Семак высказался о возможном уходе Азмуна и Дриусси из "Зенита"
-
Будущее Мораты в "Ювентусе" оказалось под вопросом