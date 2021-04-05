Французский клуб ведёт переговоры о трансфере Вильены из "Краснодара"

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Полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

По информации "Чемпионата", на 26-летнего футболиста нацелился "Ренн". Переговоры между клубами о потенциальной сделке уже стартовали.

Ранее сообщалось, что голландец хочет сменить команду по окончании текущего сезона.

Вильена выступает за "Краснодар" с лета 2019 года, сыграл 59 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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