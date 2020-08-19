Французский клуб вышел в финал Лиги Чемпионов впервые за 16 лет

Теги псж

Французский клуб вышел в финал Лиги Чемпионов впервые за 16 лет

ПСЖ обыграл "РБ Лейпциг" в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Таким образом, французский клуб вышел в финал турнира впервые за 16 лет. В последний раз это удавалось "Монако" в сезоне-2003/04. Тогда команда проиграла "Порту" со счетом - 0:3.

В еврокубки клуб из Франции в последний раз выходил в 2018 году. Тогда "Марсель" проиграл "Атлетико".

Не пропустите: ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории

ПСЖ вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов