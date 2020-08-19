Французский клуб вышел в финал Лиги Чемпионов впервые за 16 лет

ПСЖ обыграл "РБ Лейпциг" в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Таким образом, французский клуб вышел в финал турнира впервые за 16 лет. В последний раз это удавалось "Монако" в сезоне-2003/04. Тогда команда проиграла "Порту" со счетом - 0:3.

В еврокубки клуб из Франции в последний раз выходил в 2018 году. Тогда "Марсель" проиграл "Атлетико".

Не пропустите: ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru