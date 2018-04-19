Французский клуб заинтересован в услугах Мартиаля

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает The Sun, футболиста в своей команде, на правах аренды, хочет видеть "Лион". Отметим, что Мартиаль начинал свою карьеру за "ткачей", однако за основную команду так и не сыграл ни одного матча.

Напомним, что в услугах Мартиаля заинтересованы "Арсенал", "Бавария" и "Ювентус".

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