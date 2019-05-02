Французский "Ним" пошутил над достижением Месси
"Ним" в своём официальном твиттере прокомментировал достижение капитана "Барселоны" Лионеля Месси, который накануне достиг отметки в 600 голов в клубной карьере.
"600 голов и ни одного в наши ворота", - говорится в публикации французского клуба в микроблоге.
600 buts et toujours 0 contre nous https://t.co/Ss2KiEghKn— Nîmes Olympique (@nimesolympique) 1 мая 2019 г.
Месси в течение карьеры выступал только за "Барселону", поэтому все мячи забил в составе каталонцев. Для достижения вышеупомянутого рубежа ему потребовалось 683 матча.
Стоит отметить, что "Ним" не играл с "блауграной" в современной истории. По итогам 34 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30