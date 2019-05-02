Французский "Ним" пошутил над достижением Месси

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Французский "Ним" пошутил над достижением Месси

"Ним" в своём официальном твиттере прокомментировал достижение капитана "Барселоны" Лионеля Месси, который накануне достиг отметки в 600 голов в клубной карьере.

"600 голов и ни одного в наши ворота", - говорится в публикации французского клуба в микроблоге.

Месси в течение карьеры выступал только за "Барселону", поэтому все мячи забил в составе каталонцев. Для достижения вышеупомянутого рубежа ему потребовалось 683 матча.

Стоит отметить, что "Ним" не играл с "блауграной" в современной истории. По итогам 34 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1.

Не пропустите: Месси вплотную приблизился к историческому рекорду Рауля. | http://soccernews.ru

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