Французский олигарх готов купить "Милан" за миллиард евро
У "Милана" может снова смениться владелец, сообщает Il Messagero.
По информации источника, купить итальянский клуб хочет французский бизнесмен Бернар Арно.
70-летний олигарх, сколотивший громадное состояние на группе компаний "Луи Виттон", готов предложить за контрольный пакет акций "россонери" миллиард евро.
Напомним, что сейчас "Миланом" владеет американский инвестиционный фонд "Elliott".
Личное состояние Арно оценивается в 92 миллиарда евро. Он входит в тройку богатейших людей планеты.
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|1
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|3
|Лацио
|1
|3
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|Наполи
|1
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|Аталанта
|1
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|Ювентус
|1
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|Удинезе
|1
|3
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|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
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|3
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|Дженоа
|1
|1
|12
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|1
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|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
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|Сассуоло
|1
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|Парма
|1
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|Сампдория
|1
|0
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|0
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