Французский почерк: "Атлетико" в гостях уничтожил "Леванте"

В рамках 13-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" на выезде разгромил "Леванте" со счётом 5:0. По дублю в свой актив записали французские форварды "матрасников" Кевин Гамейро и Антуан Гризманн.

"Леванте" – "Атлетико" - 0:5

Голы: Робер, 5 (автогол) - 0:1, Гамейро, 29 - 0:2, Гамейро, 59 - 0:3, Гризманн, 65 - 0:4, Гризманн, 68 - 0:5.

"Леванте": Оласабаль, Родригес, Тоньо, Мур, Робер, Барди, Кампанья (Нано, 69), Моралес (Саму, 77), Дукуре, Джейсон (Иви Лопес, 52), Унал.

"Атлетико": Облак, Годин, Савич, Филипе Луис, Сауль (Фернандес, 73), Парти, Коке, Габи, Корреа (Феррейра Карраско, 66), Гризманн, Гамейро (Торрес, 69).

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