Французский политик: "После пандемии стоимость Мбаппе упадет до 40 миллионов евро"
Французский политический деятель Даниэль Кон-Бендит рассказал, как ситуация с коронавирусом отразится на стоимости футболистов.
"После пандемии Килиан Мбаппе уже не будет стоить 200 миллионов евро, его стоимость упадет до 40 миллионов", - приводит слова политика Corriere dello Sport.
Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года. В этом сезоне он провел 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач.
Читайте также: "Реал" планирует тотально обновить атаку! Испанские СМИ уже разузнали о двух приоритетных целях. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
В Италии решили недоигрывать Серию С
-
Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку
-
"Витебск" одолел брестское "Динамо", БАТЭ сыграл вничью с "Торпедо"
-
"Лацио" определил три трансферные цели на лето
-
3
"Турецкий Месси" мечтает перейти в "Барселону"
-
4
Сетьен: "Я бы тренировал "Барселону" и бесплатно"
-
1
Французский политик: "После пандемии стоимость Мбаппе упадет до 40 миллионов евро"
-
ВВС представило сборную молодых открытий АПЛ
-
Еще три клуба могут сняться с ФНЛ
-
Футболисты "Арсенала" занимаются с психологом во время карантина
-
"Атлетико" нацелился на Азмуна
-
1
Еще один клуб АПЛ вступил в борьбу за Видаля
-
1
"Бавария" и "Манчестер Сити" имеют разное видение стоимости Сане
-
"Я горд быть вашим тренером": Тедеско поздравил "Спартак" с днем рождения
-
Bild: Шюррле больше не сыграет за "Спартак"
-
"Реал" в следующем сезоне не будет отдавать Лунина в аренду
-
"Интер" намерен подписать двух форвардов
-
Каррера поздравил "Спартак" с 98-летием
-
"Минск" уступил "Руху", "Ислочь" переиграла "Славию"
-
3
Marca выпустила статью, посвященную Аршавину
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13