Французский политик: "После пандемии стоимость Мбаппе упадет до 40 миллионов евро"

Французский политический деятель Даниэль Кон-Бендит рассказал, как ситуация с коронавирусом отразится на стоимости футболистов.

"После пандемии Килиан Мбаппе уже не будет стоить 200 миллионов евро, его стоимость упадет до 40 миллионов", - приводит слова политика Corriere dello Sport.

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года. В этом сезоне он провел 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач.

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