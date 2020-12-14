Французский суд приговорил двух россиян к тюремным срокам за избиение английского фаната на Евро-2016
Французский суд приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к трем и десяти годам тюрьмы за нанесение тяжелых травм английскому болельщику Эндню Бэйчу во время чемпионата Европы 2016 года, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
Россияне были задержаны в Мюнхене 2018 года. С тех пор они содержались в тюрьме города Марсель (Франция). Этот срок будет учтен в итоговом приговоре суда.
Массовая драка произошла 11 июня 2016 года перед матчем группового этапа Евро-2016 Россия - Англия (1:1). В распоряжении следствия оказалось видео, на котором Косов ударил соперника по лицу. В результате удара и последовавшего падения Бэйч стал инвалидом.
Не пропустите: Клуб Серии А нацелился на Кокорина. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
ЦСКА определился с новым главным тренером
-
"Рубин" подписал двух игроков "Тамбова"
-
ЦСКА уволит Гончаренко
-
Французский суд приговорил двух россиян к тюремным срокам за избиение английского фаната на Евро-2016
-
Форвард "Шальке" потерял сознание во время матча
-
"Шахтер" узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
-
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
-
Киевское "Динамо" узнало соперника в Лиге Европы
-
"Краснодар" встретится с загребским "Динамо" в Лиге Европы
-
Клуб Серии А нацелился на Кокорина
-
В "Спартаке" объяснили, чем московский клуб лучше "Арсенала"
-
Экс-игрок "Манчестер Сити" высказался о ситуации с Месси в "Барселоны"
-
"Бавария" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Упамекано
-
1
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Неймар прошел первичное обследование после травмы
-
Азмун вошёл в топ-20 бомбардиров чемпионата России
-
Президент "Урала" госпитализирован с коронавирусом
-
"Ювентус" и "Интер" поспорят за Фелиша
-
Умер экс-тренер "Ливерпуля" Жерар Улье
-
В "Аяксе" прокомментировали арест Квинси Промеса