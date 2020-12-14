Французский суд приговорил двух россиян к тюремным срокам за избиение английского фаната на Евро-2016

Французский суд приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к трем и десяти годам тюрьмы за нанесение тяжелых травм английскому болельщику Эндню Бэйчу во время чемпионата Европы 2016 года, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Россияне были задержаны в Мюнхене 2018 года. С тех пор они содержались в тюрьме города Марсель (Франция). Этот срок будет учтен в итоговом приговоре суда.

Массовая драка произошла 11 июня 2016 года перед матчем группового этапа Евро-2016 Россия - Англия (1:1). В распоряжении следствия оказалось видео, на котором Косов ударил соперника по лицу. В результате удара и последовавшего падения Бэйч стал инвалидом.

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