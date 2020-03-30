Французский талант Камавинга определился с клубом, в который хочет перейти

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Французский талант Камавинга определился с клубом, в который хочет перейти

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб является приоритетным вариантом для молодого хавбека, интерес к которому также проявляют "Барселона", дортмундская "Боруссия", "Ливерпуль" и ПСЖ. "Ренн" оценивает игрока в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 17-летний Камавинга провел за "Ренн" 36 поединков, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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