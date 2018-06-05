Французский талант отказал "Барселоне" и "Ливерпулю" и останется в "Лионе"

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Французский талант отказал "Барселоне" и "Ливерпулю" и останется в "Лионе"
Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар согласился продлить контракт с клубом, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболист подпишет новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями, которое будет действовать до лета 2023 года. Стоит отметить, что интерес к хавбеку проявляли "Ливерпуль" и "Барселона", но он пока что решил не менять клуб.

В минувшем сезоне 19-летний Ауар провел за "Лион" 44 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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