Французский талант решил перейти в "Реал", несмотря на интерес "Ювентуса" и ПСЖ



Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист примет предложение королевского клуба, если "Реал" решит купить его в ближайшее трансферное окно. Ради мадридского клуба хавбек откажет "Ювентусу" и "Пари Сен-Жермен", которые также им интересуются.

17-летний Камавинга является воспитанником "Ренна". В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Сыграл один матч за молодежную сборную Франции U21.

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