Французский телеканал перепутал Месси с его иранским двойником

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Французский телеканал перепутал Месси с его иранским двойником

Французский телеканал M6 перепутал аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с его иранским двойником Резой Парастешем.

Журналисты каналы выпустили сюжет об известных футболистах, которые выделили собственные средства на борьбу с пандемией китайского коронавируса COVID-19. Но в сюжете сотрудники телеканала допустили ошибку, опубликовав рядом со швейцарским теннисистом Роджером Федерером фотографию Парастеша вместо Месси.

Стоит отметить, что Месси выделил миллион евро больнице в Барселоне.

Что касается Парастеша, то ранее его обвинили 23 женщины, которые утверждали, что он переспал с ним, использовав сходство с Месси.

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