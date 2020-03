Французский телеканал перепутал Месси с его иранским двойником

Французский телеканал M6 перепутал аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с его иранским двойником Резой Парастешем.

Журналисты каналы выпустили сюжет об известных футболистах, которые выделили собственные средства на борьбу с пандемией китайского коронавируса COVID-19. Но в сюжете сотрудники телеканала допустили ошибку, опубликовав рядом со швейцарским теннисистом Роджером Федерером фотографию Парастеша вместо Месси.

‍♂️ Earlier this afternoon, French TV channel M6 (Métropole Television) mistakenly used Messi look-alike Reza Parastesh to show how sports stars are making large donations to causes dealing with the coronavirus pandemic #StayAtHomeAndStaySafe pic.twitter.com/i3gUvl4wgN