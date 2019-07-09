Французский топ-клуб хочет купить Дзюбу

"Марсель" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, сообщает Lephoceen.fr.

По сведениям издания, президент французского клуба Жак-Анри Эйро и спортивный директор марсельцев Андони Субисаррета встретились с агентом Жорже Мендешом, который занимается трансфером Дзюбы в Европу. "Марсель" рассматривает кандидатуру россиянина в качестве замены итальянцу Марио Балотелли, который покинул клуб.

Ранее Дзюба неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

В минувшем сезоне 30-летний форвард провел за "Зенит" 37 игр, в которых отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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