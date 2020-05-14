Французский топ-клуб интересуется защитником "Спартака" Жиго

В защитнике московского "Спартака" Самюэле Жиго заинтересован французский клуб. Об этом сообщает L'Équipe.

По данным источника, 26-летний футболист привлек внимание "Лиона", который намерен в следующем сезоне усилить центр обороны.

Руководство французского клуба считает, что Жиго станет приоритетным вариантом для команды.

В "Спартаке" защитник играет с лета 2018 года. За красно-белых он провел 37 матчей (5 голов). Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

Не пропустите: Жиго не планирует получать гражданство РФ и играть за сборную России| http://soccernews.ru