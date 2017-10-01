Французский триллер: "Марсель" в гостях переиграл "Ниццу"
В рамках восьмого тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде одержал волевую победу над "Ниццей". "Орлята" уже к 16-й минуте вели в два мяча, но к перерыву провансальцы не только восстановили паритет, но и вышли вперёд, а после перерыва закрепили преимущество. Также стоит отметить, что с 66-й минуты "Марсель" играл в меньшинстве, а на 83-й минуте форвард "Ниццы" Алассан Плеа не реализовал пенальти.
"Ницца" – "Марсель" - 2:4
Голы: Балотелли, 4 - 1:0, Сери, 16 - 2:0, Окампос, 26 - 2:1, Ле-Мелу, 41 (автогол) - 2:2, Окампос, 44 - 2:3, Луис Густаво, 47 - 2:4.
"Ницца": Кардиналь, Данте, Сарр (Марлон, 76), Суке, Ле Маршан, Сент-Максимен, Менди, Сери, Ле-Мелу (Ганаго, 77), Плеа, Балотелли.
"Марсель": Манданда, Рами, Амави, Сакаи, Роланду, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Пайет (Сарр, 84), Товен (Сертич, 70), Окампос, Н`Жи (Жермен, 78).
Удаление: Луис Густаво (66).
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