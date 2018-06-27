Французский защитник близок к переходу в "Рому"

Защитник "Ланса" Вильям Бьянда перейдет в "Рому", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист уже прилетел в Рим и в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, француз подпишет долгосрочный контракт.

В минувшем сезоне 18-летний Бьянда провел за "Ланс" 7 матчей.

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