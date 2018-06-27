Французский защитник близок к переходу в "Рому"

Теги ромалансвильям бьянда

Французский защитник близок к переходу в "Рому"

Защитник "Ланса" Вильям Бьянда перейдет в "Рому", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист уже прилетел в Рим и в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, француз подпишет долгосрочный контракт.

В минувшем сезоне 18-летний Бьянда провел за "Ланс" 7 матчей.

Не пропустите: Официально: Пасторе - игрок "Ромы". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов