Французский журналист Менес: "У Неймара нет других вариантов кроме как остаться в ПСЖ"

Известный французский журналист Пьер Менес, который прошлым летом первым сообщил о готовящемся трансфере форварда тогда еще каталонской "Барселоны" Неймара в ПСЖ, прокомментировал ситуацию с будущим бразильца.

" Он не сможет уйти. У "Барселоны" нет денег на этот трансфер, он не уедет в Мадрид, где есть Криштиану Роналду, и он не хочет играть в Англии. А у других клубов нет на него средств ", - написал Менес в своем твиттере.

Напомним, "Реал" уже сделал предложение Неймару. | soccernews.ru