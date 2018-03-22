Французский журналист Менес: "У Неймара нет других вариантов кроме как остаться в ПСЖ"
Известный французский журналист Пьер Менес, который прошлым летом первым сообщил о готовящемся трансфере форварда тогда еще каталонской "Барселоны" Неймара в ПСЖ, прокомментировал ситуацию с будущим бразильца.
"Он не сможет уйти. У "Барселоны" нет денег на этот трансфер, он не уедет в Мадрид, где есть Криштиану Роналду, и он не хочет играть в Англии. А у других клубов нет на него средств", - написал Менес в своем твиттере.
Напомним, "Реал" уже сделал предложение Неймару. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|31
|83
|2
|Монако
|30
|66
|3
|Марсель
|30
|59
|4
|Лион
|30
|57
|5
|Ренн
|30
|45
|6
|Нант
|30
|44
|7
|Монпелье
|30
|42
|8
|Ницца
|30
|42
|9
|Сент-Этьен
|30
|39
|10
|Дижон
|30
|38
|11
|Бордо
|30
|37
|12
|Анжер
|31
|35
|13
|ФК Кан
|30
|35
|14
|Генгам
|30
|35
|15
|Страсбур
|30
|32
|16
|Амьен
|30
|31
|17
|Тулуза
|30
|30
|18
|Труа
|30
|29
|19
|Лилль
|30
|28
|20
|Метц
|30
|21