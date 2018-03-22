Французский журналист Менес: "У Неймара нет других вариантов кроме как остаться в ПСЖ"

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Французский журналист Менес: "У Неймара нет других вариантов кроме как остаться в ПСЖ"Известный французский журналист Пьер Менес, который прошлым летом первым сообщил о готовящемся трансфере форварда тогда еще каталонской "Барселоны" Неймара в ПСЖ, прокомментировал ситуацию с будущим бразильца.

"Он не сможет уйти. У "Барселоны" нет денег на этот трансфер, он не уедет в Мадрид, где есть Криштиану Роналду, и он не хочет играть в Англии. А у других клубов нет на него средств", - написал Менес в своем твиттере.

Напомним, "Реал" уже сделал предложение Неймару. | soccernews.ru

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