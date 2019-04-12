Французский журналист: "Не ожидал, что Луис Суарес настолько толстый"

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Французский журналист: "Не ожидал, что Луис Суарес настолько толстый"
Французский журналист Жульен Лоран заявил, что уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес испытывает проблемы с лишним весом.

"По телевизору я не видел, какой вес набрал Суарес. Но во время матча с "Манчестер Юнайтед" я впервые увидел его вживую. Не ожидал, что Суарес настолько толстый. Не думал, что в клубе такого уровня могут позволить игроку так запустить себя", - приводит слова Лорана BBC.

В нынешнем сезоне 32-летний Суарес провел за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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