Французский журналист ярко оценил игру Дзюбы на Евро-2020

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Французский комментатор Танги Ле Севилье подверг жесткой критике нападающего сборной России Артема Дзюбу за игру на чемпионате Европы.

"Дзюба на данный момент проводит катастрофический Евро. Нет ни сил, ни мысли", – написал Ле Севилье в своем твиттере.

В матче 1-го тура Евро-2020 с Бельгией (0:3) Дзюба не отметился результативными действиями, а во 2-м туре в поединке с Финляндией (1:0) отдал голевую передачу.

32-летний Дзюба выступает за сборную России с 2011 года. Всего он провел за национальную команду 54 матча и забил 29 голов.

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