Французскую Лигу 1 могут сократить до 18 клубов

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Во Франции проходит обсуждения вариантов сокращение числа участников Лиги 1, утверждает Le Parisien.

По информации источника, на последнем заседании совета директоров Профессиональной Футбольной Лиги был поднят вопрос реформы чемпионата Франции. Речь идет о возможном сокращении высшего дивизиона с 20 до 18 клубов. При этом некоторые представители совета директоров считают, что модно было бы сократить Лигу 1 и вовсе до 16 клубов.

Число команд может быть сокращено с сезона 2022/2023. По данным источника, сокращение связано со снижением стоимости прав на телетрансляции.