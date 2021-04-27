Французскую Лигу 1 могут сократить до 18 клубов

Теги лига 1

Французскую Лигу 1 могут сократить до 18 клубовФото: @Ligue1UberEats 
Во Франции проходит обсуждения вариантов сокращение числа участников Лиги 1, утверждает Le Parisien.

По информации источника, на последнем заседании совета директоров Профессиональной Футбольной Лиги был поднят вопрос реформы чемпионата Франции. Речь идет о возможном сокращении высшего дивизиона с 20 до 18 клубов. При этом некоторые представители совета директоров считают, что модно было бы сократить Лигу 1 и вовсе до 16 клубов.

Число команд может быть сокращено с сезона 2022/2023. По данным источника, сокращение связано со снижением стоимости прав на телетрансляции.

Читать также: Клуб французской Лиги 1 находится на грани банкротства | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роджерс не хочет работать в "Тоттенхэме"

Роджерс не хочет работать в "Тоттенхэме"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов