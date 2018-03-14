Французы боятся драк между фанатами ЦСКА и "Спартака" в Лионе

Французская полиция приняла усиленные меры безопасности на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Лионом" и ЦСКА, сообщает Le Progres.

По сведениям издания, власти Лиона опасаются, что в день матча в городе могут произойти столкновения между болельщиками ЦСКА и "Спартака". У французов есть данные, что около сотни фанатов "красно-белых" могут специально приехать в Лион ради драки с армейцами, которых будет в городе 300-400 человек.

Матч "Лион" - ЦСКА состоится 15 марта. В первой встрече россияне уступили дома со счетом 0:1.

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