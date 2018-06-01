Французы обыграли итальянцев в товарищеском матче

Сборная Франции проводит подготовку к ЧМ-2018, который совсем скоро стартует в России, очередным соперником стала команда Италии, которая мундиаль пропустит и находится в стадии перестройки.

Французы побежали вперед с первых минут и уже в дебюте встречи распечатали ворота Сиригу. Активный Павар с правого края навесил на Мбаппе, тот пробил, но его выстрел отразил Сиригу, мяч отскочил к Умтити, который с нескольких метров отправил его под перекладину.

На некоторое время французы успокоились, они отошли назад, перевели дух, а затем снова активизировались. После скидки от Гризманна выше ворот пробил Канте, через минуту Мбаппе накрутил на фланге защитника, прострелил во вратарскую, где мяч задел ногу Кальдара и едва не оказался в сетке. Затем уже Мбаппе пробивал сам после прострела Дембеле, но также не попал в створ.

Давление хозяев поля все же принесло свои плоды, подключение к атаке Эрнандеса привело к нарушению со стороны Мондрагоры. Дело было в штрафной Италии, поэтому арбитр указал на "точку". Гризманн четко пробил в правый угол, Сиригу угадал направление, но мяч не достал.

Через семь минут итальянцы сумели результативно ответить. Умтити на линии штрафной сбил Балотелли, Марио сам пробил со стандарта в угол, вратарь с этим выстрелом справился, но отбил мяч прямо на Бонуччи, которому не составило труда поразить ворота.

Второй тайм активнее начали итальянцы, они проводили позиционные атаки, но моментов практически не создавали, французы же убегали в отрыв и не раз должны были увеличивать счёт. После быстрой атаки Дембеле обыграл защитников и пробил в перекладину, затем Мбаппе выскочил один на один с Сиригу, но вратарь выдавил французского форварда на правый край штрафной, бить было неудобно, пришлось отдавать пас в центр, но там уже подоспели защитники, которые помешали точно выстрелить Полю Погба.

В середине второго тайма мяч все же влетел в третий раз в ворота, после очередной контратаки Мбаппе не сумел обыграть защитника, но получился пас на Дембеле, который попал прямо в "девятку". После этого мяча последовала серия замен, темп игры упал, в концовке Мбаппе забил четвертый мяч, но он был отменен из-за офсайда.

Франция показала хороший уровень игры, команда Дешама готова к чемпионату мира.

Франция – Италия 3:1

Голы: Умтити, 8 – 1:0, Гризманн с пенальти, 29 – 2:0; Бонуччи, 36 – 2:1; Дембеле, 63 – 3:1.

Франция: Льорис, Павар, Рами, Умтити, Эрнандес (Менди, 61), Погба (Н'Зонзи, 86), Канте, Толиссо (Матюиди, 77), Мбаппе (Товен, 83), Гризманн (Жиру, 77), Дембеле (Лемар, 70).

Италия: Сиригу, Де Шильо, Бонуччи, Кальдара, Мондрагора, Пеллегрини (Кристанте, 65), Д'Амброзио (Флоренци, 73), Жоржиньо (Бонавентура, 78), Кьеза (Дзаппокоста, 88), Балотелли (Белотти, 86), Берарди (Инсинье, 73).

Вячеслав Горбачев

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