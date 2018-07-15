Французы радуются победе своей сборной вблизи Эйфелевой башни
Французские болельщики полным ходом отмечают победу своей сборной на Чемпионате Мира вблизи Эйфелевой башни.
Напомним, Дешам стал третьим тренером, выигравшим ЧМ вслед за своей победой на турнире в качестве игрока. | soccernews.ru
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