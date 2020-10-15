Франк де Бур повторил антирекорд 96-летней давности в сборной Нидерландов

Франк де Бур неудачно стартовал на посту главного тренера сборной Нидерландов.

"Оранжевые" под его руководством уступили Мексике (0:1), а также сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0) и Италией (1:1).

Как сообщает Gracenote Live, Де Бур стал третьим тренером в истории голландской сборной без побед в трёх первых матчах.

Ранее аналогичные серии были только у Билла Таунли в 1924 году (2 ничьи + 1 поражение) и Дика Адвоката в 1992 году (1 ничья + 2 поражения).

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