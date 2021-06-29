Франк де Бур ушел из сборной Нидерландов после провала на Евро-2020

Фото: инстаграм Франка де Бура/Автор неизвестен

Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов, сообщается в официальном твиттере голландского футбольного союза.

Де Бур решил уйти в отставку после неудачного выступления национальной команды на чемпионата Европы. В 1/8 финала голландцы потерпели поражение от Чехии со счетом 0:2 и вылетели с турнира.

51-летний де Бур тренировал Нидерланды с 2020 года. Ранее он возглавлял "Аякс", "Интер", "Кристал Пэлас" и "Атланту Юнайтед".

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