Франк де Бур выдал один из худших тренерский стартов в истории Нидерландов: Италия оголила все главные проблемы "оранжевых"

Сборные Италии и Нидерландов лидировали в группе А1, однако нельзя сказать, что команды идут по турниру успешно. У обоих за три тура было всего по одной победе – "Скаудра" расписала ничьи с поляками и боснийцами, а "Оранье" уступили итальянцам и потеряли очки в Сараево. При этом в дебютном матче под руководством нового тренера – Франка де Бура – голландцы еще и проиграли Мексике, поэтому в Бергамо гости приехали злыми и готовыми к бою. На поле вышли максимально сильные стартовые составы. Италия лучше стартовала, уже на 2-й минуте организовав момент с врыванием Спинаццолы на левый край штрафной, однако Лео пробил очень слабо. Нидерланды ответили несколькими атаками без обострения и подачей на 13-й минуте, после которой головой бил ван Дейк – мяч заблокировали, гости стали требовать пенальти за гандбол, но свисток Энтони Тейлора молчал. В целом же, в первые 15 минут команды проводили осторожную разведку, однако уже на 16-й тишину прервал неожиданный гол: Барелла вырезал филигранную передачу с правого фланга в зону перед штрафной за спины де Врею и Хатебуру, а Пеллегрини вышел один на один с голкипером и нанес удар в левый угол – 1:0!

Еще через три минуты Нидерланды пропустили похожий рывок за спину. На этот раз в штрафной врывался Иммобиле, но Чиро притормозил, а потом отдал провальный пас на Кьезу. На 23-й минуте он снова открылся за спины под передачу по флангу, вошел в штрафную и мощно выстрелил под ближнюю штангу – Силлесен спас. Наказание за расточительность не заставило долго ждать: на 26-й минуте Фрэнки де Йонг выполнил разрезную передачу на левый край штрафной, Блинд оттуда выкатил пас в спины защитникам на Депая, а тот развернулся и пробил – выстрел заблокировали, но мяч сразу же подхватил ван де Беек. Донни пробил в девятку метров с шести, сравняв счет. 1:1. Это был его первый гол за сборную! В середине первого тайма особой остроты не возникало. Команды поочередно перекатывали мяч, причем итальянцы даже не заостряли игру, а Нидерланды за 15 минут после гола имели только два слабых и неточных удара головой в исполнении Люка де Йонга. "Скуадра адзурра" проснулась только перед перерывом: на 39-й минуте Спинаццола пробивал в ближний угол с левого края штрафной, а на 40-й Д'Амброзио стрелял с правой – Силессен парировал в обоих случаях. Бонуччи же на 41-й замыкал подачу Кьеза метров с 12-ти, но "круглый" пролетел выше ворот. В конце концов, отдыхать команды ушли при ничейном счете.

Второй тайм Нидерланды начали агрессивно, прижав Италию, заработав ряд угловых и организовав ряд моментов. На 48-й минуте мяч после удара Вейналдума головой упал на сетку с внешней стороны, а замыкание навеса с корнера в исполнении Аке на 49-й ушло под перекладину – Доннарумма спас "Скуадру". Выручил он и на 55-й минуте, когда Депай ворвался на левый край штрафной и мощно пробил низом в дальний угол. Роберто Манчини в ответ снял с игры Кьезу и Верратти, выпустив Локателли и Кина. Последний мог забивать на 57-й минуте, когда Иммобиле вырвался один на один с Силлессеном вследствие грубой ошибки Хатебура – Чиро мог выкатить на Мойзе, но решил выполнять сам. В итоге, он бесхитростно попал в голкипера. После этого игра медленно скатилась к позиционной остроте без особого обострения. В середине второго тайма ничего вспомнить. Команды поочередно владели мячом и инициативой, обменивались контратаками, подачами и прострелами, однако в завершающей фазе создать что-то интересное не удавалось. Наиболее опасными моментами в этот период оказались две передачи итальянцев с правого фланга – одну из них в пустые ворота мог замыкать Кин (ван Дейк успел перехватить пас), а другую с головы Иммобиле снял Велтман. Зато хватало мелких фолов, пауз и даже столкновений. Энтони Тейлор судил либерально, выдав всего одну желтую карточку.

В эндшпиле встречи итальянцы и голландцы могли изменить счет, но все разбивалось о банальность и исполнение. Хозяева имели шанс выйти вперед на 83-й и 85-й минутах, когда на дальнюю штангу прошли две прекрасные подачи с правого фланга – на первую не успел Иммобиле, а вторую снова снял Велтман. Нидерланды огрызнулись дальним ударом Депая на 87-й (высоковато) и контратакой после отбора в центре на 88-й – в ее завершении Вейналдум пробил с полукруга перед штрафной, однако мяч покатился очень медленно и неточно. Так команды и продолжали обмениваться контрвыпадами, пока не прозвучал финальный свисток. Ничья в Бергамо! Таким образом, Италия набрала шесть очков и опустилась на второе место в группе А1, а Нидерланды с пятью зачетными баллами теперь идут третьими. Лидирует в квартете Польша, в активе которой семь пунктов, а замыкает Босния и Герцеговина – у Джеко и компании всего два очка.

После Кумана Нидерланды не могут найти себя

Выбор де Бура в качестве нового главного тренера "Оранье" разочаровал фанатов голландского футбола, а Франк не замедлил с подтверждением тревожных прогнозов. Проиграв Мексике и потеряв очки в Боснии, он стал всего третьим тренером сборной Нидерландов, который стартовал без голов в первых двух матчах, а после ничьи в Италии – третьим в истории коучем "оранжевых" без побед в первых трех поединках. А могло быть иначе? Нидерланды в предыдущих девяти матчах против Италии на выезде не выиграли ни одного поединка, забив всего один гол. Проблемы Нидерландов начались еще при Рональде Кумане. Даже во время успешного отбора к Евро-2020 "Оранье" периодически выдавали слабые матчи с командами, которые закрываются и отдают инициативу – как вот против Северной Ирландии. Безвыигрышная же серия началась с поражения итальянцам в Амстердаме, а признаки кризиса наметились уже в Сараево. Ассистент главного тренера боснийцев прямо заявил, что от Нидерландов ожидался высокий показатель контроля мяча и отсутствие понимания, что с ним делать. Тогда голландцы не создали ни одного момента за весь первый тайм, несколько раз обострив во втором – и вот история повторилась, но уже в Бергамо и немного иначе. Франк де Бур вышел со схемой 5-3-2, которую использовал еще Луи ван Гал на ЧМ-2014, и отдал контроль – итальянцы держали мяч 55% игрового времени, но голландцы нанесли почти вдвое больше ударов. На этом успехи "Оранье" в атаке заканчиваются. Ставка на игру флангами с навесами на Люка де Йонга не оправдалась – из пяти ударов Люка ни один не стал опасным и не привел к обострению. Вообще, кроме достаточно случайного гола, у Нидерландов острым был лишь момент Депая с выстрелом в дальний угол. Больше Мемфиса в этом матче мы не видели.

Нидерланды превзошли Италию по ожидаемым голам, но только благодаря общей активности. Голландцы много били по воротам, но на карте видно, что только два удара имели "зеленый" цвет – то есть, тянули на высокий xG. Кроме того, в результате контратак во втором тайме подопечные Франка де Бура несколько раз выходили на неплохие позиции для удара, но исполнение подводило. В общем, в матче против Италии "Оранье" всего трижды попали в створ – этого слишком мало для успеха в Италии. Зато, благодаря высоким позициям голландских фланговых исполнителей "Скуадра адзурра" получила возможность разрывать оборону забросами за спину. Именно так итальянцы создали подавляющее большинство своих моментов – они не были слишком сложными для Силессена (отсюда и низкий xG), но выглядели значительно более конкретными. Хозяева постоянно находили позиции для удара и пользовались ошибками защитников – у них регулярно проходили передачи за спину Хатебуру и де Врею. Собственно, именно так и прилетел гол. Нельзя сказать, что Нидерланды прямо провалили встречу в Италии. Нет, на протяжении большей части матча они выглядели активнее и имели возможности вырвать победу, но в целом можно увидеть все те же проблемы, что и в Боснии – много работы с мячом в центральной части поля, но мало обострения с игры. Соперники еще при Кумани поняли, что следует отдать инициативу голландцам – и станет легче, ведь звезды не знают, как вскрыть плотную оборону. Если Франк де Бур не уберет эти недостатки к Евро-2020, то у Нидерландов могут быть большущие проблемы.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников