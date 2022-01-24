Франк де Бур высказался о Френки де Йонге в "Барселоне"

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Экс-тренер сборной Голландии Франк де Бур поделился мнением об игре полузащитника Френки де Йонга в составе "Барселоны".

"Будущее за Френки, а не за Бускетсом. Смена тренера могла повлиять на Френки, а также на то, что Бускетс все еще находится в стартовом составе. Это его лучшая позиция. Это роль, которую он мог бы играть очень хорошо: быстрый, покрывает больше пространства.

Как вы думаете, почему де Йонг страдает в "Барселоне"?

"Сейчас он страдает. В первый год он играл отлично. В прошлом году он также был в хорошей форме. Он по-прежнему является отличным игроком в "Барселоне". Но когда я вижу, как он двигается по полю, у меня создается впечатление, что он делает это очень застенчиво.

Де Йонг не показывает энергии, которой он обычно обладает. Выглядит немного потерянным. Иногда вы проходите через эти периоды. Вы не всегда на своем высшем уровне. У всех бывают взлеты и падения".

Что вы приписываете этому неудачному моменту в его карьере?

"Смена тренеров, а также тот факт, что Бускетс по-прежнему остается ключевым игроком в полузащите. Бускетс держит всю команду. Бускетс мешает развитию де Йонга

Иногда тренера и клубы удерживают игроков, которые давно должны были уйти. Будущее "Барселоны" — это Де Йонг, Гави, Педри и Нико. У них потрясающая полузащита", - сказал де Бур.

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