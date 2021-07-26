Франк Кессье высказлся о своем будущем в "Милане"

Фото: инстаграм Кессье/Автор неизвестен

Ивуарийский хавбек "Милана" Франк Кессье высказался о своем будущем в стане "россонери".

"Я хочу остаться в "Милане" навсегда. Я горжусь этим клубом и абсолютно точно не планирую покидать "Милан", - сказа полузащитник для La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Кессье близок к соглашению с "Миланом" о новом контракте. Переговоры в продвинутой стадии.

В прошлом сезоне ивуариец сыграл 37 матчей в Серии А, в которых забмл 13 голов и отдал 4 голевые передачи.

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