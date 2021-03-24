Франк Лебеф: "Переход Холанда в "Челси" может спровоцировать катастрофу"

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Экс-защитник "Челси" и сборной Франции Франк Лебеф высказался о рисках при покупке лондонским клубом форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Холанд — зверь. Конечно, его приобретение стало бы плюсом для "Челси". Но нужно будет задуматься и о не игровых аспектах. О финансовой, экономической составляющей, кроме того, раздевалка должна поддерживать тренера. А тут могут возникнуть проблемы.

Если придет Холанд, то потеряется Жиру. Можно потерять Хаверца и Вернера. Где будут играть Пулишич, Зиеш? Нужно будет решить это сложное уравнение и убедиться, что ответ будут хорошим для клуба. Вы можете приобретать таланты, это не проблема. Но важно, чтобы была командная "химия". Иначе будет катастрофа. Покупка талантов не означает, что ты точно что-то выиграешь", — приводит слова Лебефа Sky Sports.