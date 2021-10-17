Франк Лебеф считает, что Месси не должен получать "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Экс-футболист "Челси" Франк Лебеф поделился мнением о будущей церемонии вручения "Золотого мяча".
"Зидану не дали "Золотой мяч" в 2000-м и 2006 году, потому что и тогда, и тогда его удалили. Месси получил красную в финале Суперкубка Испании за удар. Это считается.
Если тогда Зидану не дали "Золотой мяч", то сейчас не должны вручать его Месси", – заявил Лебеф.
Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.
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