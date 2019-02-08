Франк Рибери: история невероятного пути мюнхенской "семерки" к статусу легенды. Часть первая

Это была символическая замена! Когда четвертый арбитр поднял свою табличку после 53 минуты первого матча Кубка Франца Беккенбауэра в августе 2007 года, всем стало ясно, что номер 7 будет заменен ... на номер 7. В то время "Бавария" прощалась со своими двумя популярными и, безусловно, легендарными игроками. Первый – голландский нападающий Рой Макай, забивший 102 мяча в 178 играх за "Баварию". Он не играл, но он все же должен был сказать свое последнее "прощай". Но в первую очередь это был день Мехмета Шолля, которому был предоставлен последний шанс выйти на поле в составе "Баварии", который ознаменовал бы его уход из профессионального футбола. 15 из его 17 лет в статусе профессионального футболиста были связаны с Мюнхеном, а в начале второй половины той встречи 36-летний игрок уступил место на поле французу Франку Рибери, который был подписан, чтобы со временим заменить Шолля. "Теперь Рибери – 7 номер", – сказал Шолль в преддверии матча, – "Он воплощает именно тот тип футболиста, которого я мог бы назвать своим преемником". Пара обнялась, Шолль ушел, а "Бавария" проиграла со счетом 1:0 – единственный гол в той встрече забила восходящая звезда "Барселоны" по имени Лионель Месси. Однако, после этого Рибери понадобилось совсем немного времени, чтобы показать свои таланты общественности.

Новый номер 7

Перед тем, как забить свой первый мяч в Бундеслиге (во втором матче в рамках данного турнира), Рибери отметился хет-триком в матче ныне несуществующего Кубка Немецкой Лиги, который состоялся через пару дней после товарищеского матча с "Барселоной". Хладнокровно реализованный пенальти в игре с "Вердером" (которую "Бавария" выиграла 4:0) заставил поверить, что у Рибери есть достаточно таланта и уверенности, чтобы в итоге стать выше Шолля на историческом пьедестале. Нынешний президент Баварии Ули Хёнесс, видимо, предсказывал подобное развитие событий. Бывший игрок "баварской машины" много знал об игре на флангах, так как в бытность игрока занимал именно эту позицию. Хёнесс становился чемпионом Европы и мира в составе сборной ФРГ. Кроме того, нынешний президент мюнхенского клуба трижды подряд выигрывал Кубок Европейских Чемпионов с "Баварией" в 1970-х годах. История Хённеса-игрока получилась действительно трагичной: он был вынужден закончить карьеру из-за травмы в 27 лет. Что касается Рибери, то он считался бы действительно особенным, если бы повторил рекорд Хённеса: 86 голов и 53 результативные передачи в 250 матчах в рамках Бундеслиги (тогда это было мечтой – сейчас это стало реальностью – ред.)

Человек, чьи бутсы примерял Рибери

Со временем Рибери станет абсолютной сенсацией, но на начальном этапе далеко не все были уверены, что француз, купленный у "Марселя", гарантированно принесет команде успех. Вскоре после дебютного гола Рибери в Бундеслиге влиятельная ежедневная газета "Die Welt" напечатала материал о том, что слишком рано хвалить Рибери и возносить его так же высоко, как футболиста, которого он заменил. В конце концов, Шолль был кумиром мюнхенских болельщиков и постоянно подтверждал свой статус медалями и кубками. Атакующий полузащитник, бывший игрок сборной Германии, выиграл восемь титулов чемпиона Бундеслиги – это больше, чем у любого другого игрока в составе той "Баварии". Имея отличные навыки владения мячом и удар с обеих ног, уроженец Карлсруэ был в состоянии обыграть любого игрока на фланге, а также отличался прекрасным и, что самое главное, эффективным завершениям атак (проще говоря, постоянно примерял роль бомбардира на себе) и хорошо исполнял стандартные положения.

Присоединившись к "Баварии" в возрасте 21 года (1993 год), он успел провести 11 игр в футболке клуба до того, как на пост главного тренера команды придет Франц Беккенбауэр, чтобы сломать планы "Кайзерслаутерна" на победу том сезоне немецкой Бундеслиги. Второй раз Беккенбауэр был назначен менеджером незадолго до того, как "Бавария" играла в финале Кубка УЕФА 1995/96 года. Шолль забил в обеих финальных встречах против "Бордо". В составе французской команды играл будущий защитник "Баварии" Биксант Лазаразю и совсем молодой Зинедин Зидан. В том сезоне Мехмет Шолль сыграл просто отлично: 32 гола за "Баварию" позволили ему снова поднять над головой Серебренную Салатницу. Кроме того, плеймейкер был ключевой фигурой сборной Германии, которая обыграла Чехию в финале Евро-1996 на "Уэмбли".

От немецкого гения до французского таланта

Как и Рибери, Мехмет Шолль будет страдать от травм и разочарований – как это было в финале Лиги чемпионов 1999 года – прежде чем достигнет вершины своей клубной карьеры. После замены в финале Лиги чемпионов 1999 года против "Манчестер Юнайтед", Шолль был невероятно рад, когда его команда лидировала со счетом 1:0. В итоге "красные дьяволы" спаслись, а седьмой номер "Баварии" еще целых 2 года ждал победы на международном уровне. Счастье пришло в 2001 году, когда "немецкая машина" в серии пенальти оказалась сильнее "Валенсии". Мехмет Шолль закончил свои выступления за "Баварию" голом в ворота "Майнца" в мае 2007 года. После подведения финальной карьерной черты, Шолль оставил позади 117 голов и 105 результативных передач в 469 играх во всех турнирах. Тем не менее, Рибери был полон решимости оставить свой собственный след в клубе.

В своем первом сезоне в составе "Баварии" он забил 11 голов и отдал 8 результативных передач, чем помог "немецкому Голливуду" оформить "золотой дубль". Кроме того, в августе 2008 года он был назван футболистом года в Германии (лишь второй иностранный футболист, который выиграл этот титул на тот момент), а также стал игроком года во Франции. Бывший футболист "Метца" и "Галатасарая" оказалось жизненно важной фигурой для своего нового клуба, который стал еще более опасным и эффективным после прихода голландца Арьена Роббена в преддверии сезона 2009/10. Ранее Рибери был известен как "Кайзер Франк" – этим титулом француза наградила легенда "Баварии" Франц Беккенбауэр. Теперь его, вместе с Роббеном, называли "Роббери". Эта пара фланговых вингеров была способна наносить двойной удар любому сопернику. Особенно разрушительными получались их контратаки.

Источник: официальный сайт Бундеслиги

Перевел и адаптировал Игорь Малиенко | soccernews.ru

Продолжение следует