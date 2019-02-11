Франк Рибери: история невероятного пути мюнхенской "семерки" к статусу легенды. Часть вторая

В прошлый раз команда Soocernews предлагала своим читателям материал о Франке Рибери, который в течении футбольной карьеры прошел путь от молодого французского таланта до легендарного седьмого номера "Баварии". Первую часть материала вы можете прочитать здесь. Сегодня предлагаем продолжить ознакомление.

Сильные удары и наивысшая точка

Все помнят Бастиана Швайнштайгера? Сейчас кажется, что он не играет за "Баварию" уже целую вечность, но не так давно по историческим меркам немец часто использовался в мюнхенском клубе в качестве "широкого" полузащитника (полузащитника, который действует по всей ширине поля – ред.). Все это было до прихода голландского специалиста Луи ван Гаала, который четко разграничил обязанности, отдав фланги дуэту Рибери-Роббену. С тех пор в фланговых услугах Швайнштайгера больше не было необходимости – будущий капитан национальной сборной Германии постоянно действовал в центре поля. Кроме того, на арену вышел молодой нападающий-вингер по имени Томас Мюллер, который начинал как левый полузащитник (на этом месте играл именно Рибери) и постепенно начал процветать, все время учась у "Кайзер Франка".

Внутри страны "Бавария" постепенно испытывала все большее давление со стороны блестящей и молодой дортмундской "Боруссии" Клоппа, но на рубеже десятилетия все были озабочены успехами в Европе. Рибери очень помог "Баварии" на пути к финалу Лиги Чемпионов 2009/10, и кто знает, как могли бы сложится дальнейшие события, если бы Рибери не отстранили от участия в финальном матче (напомним, что Рибери получил красную карточку на 37 минуте полуфинального матча с "Лионом", а в финале "Бавария" была бита "Интером" Жозе Моуринью со счетом 2:0. Дубль в той встрече оформил Диего Милито – ред.). Затем Рибери забил три гола и отдал пять результативных передач в другой европейской кампании, которая вновь оказалась для "Баварии" разочаровывающей – на этот раз подопечные уже Юпа Хайнкеса проиграли "Челси" (основное время закончилось со счетом 1:1 при подавляющем преимуществе "Баварии", в дополнительное время Роббен не реализовал пенальти, а в итоге "немецкая машина" проиграла серию 11-метровых ударов со счетом 4:3). Кроме того, были проиграны Бундеслига, даже несмотря на то, что невероятный седьмой номер Франк Рибери забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу, и финал Кубка Германии (оба кубка достались "Боруссии").

Тем не менее, Рибери, привык преодолевать трудности и неудачи, тяжело работая вместе со своим отцом в подростковом возрасте, и играя в низших французских лигах, прежде чем добиться настоящего успеха. В сезоне 2012/13 "Бавария", и Франк Рибери в частности, провели незабываемый год. Клуб выиграл все турниры, в которых принимал участие, а вершиной удачного сезона стала победа в Лиги Чемпионов над прошлогодним обидчиком – дортмундской "Боруссией". Рибери, конечно, был одной из главных "причин", почему мюнхенский клуб прыгнул так высоко. Французская звезда отметилась 10 голами и 16 результативными передачами в 27 играх сезона (в Бундеслиге – ред.). Кроме того, Рибери был непосредственным участником в шести голах "Баварии" в Лиге Чемпионов. Эти "подвиги" включили "№7" в число лауреатов премии Лучший игрока Европы по версии УЕФА. Кроме того, Рибери занял третье место, после Криштиану Роналду и Лионеля Месси, в голосовании за "Золотой Мяч 2013".

Неудержимая сила

На протяжении всей карьеры Рибери очень мешали травмы. Тем не менее, это не помешало французу сформировать мощный дуэт с Давидом Алабой на левом фланге. И кто бы не играл впереди – Лука Тони, Мирослав Клозе, Марио Гомес, Марио Манджукич или Роберт Левандовки – он всегда получал больше возможностей, если рядом играл Рибери. Легендарный француз сыграл в составе мюнхенского клуба уже 12 сезонов, и в каждом из них количество результативных действий по истине впечатляет. Накапливаясь с каждым годом, к концу января 2019 года они превратились в очень солидные цифры: в 409 играх во всех турнирах он забил 122 гола и отдал 180 результативных передач (в том числе Рибери очень помог "Баварии" ударно провести конец 2018 года и снова войти в колею победных результатов – ред.). Кроме того, "семерка" превзошла достижение нынешнего спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича, заняв первую строчку в списке иностранных (не немецких) игроков, который провели больше всего матчей за "Баварию".

"Нет старых игроков. Есть только хорошие или менее хорошие игроки. Как мы видели на этой неделе, Франк все еще хороший игрок", – сказал генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Руммениге после того, как Рибери отметился дублем в важнейшей игре против франкфуртского "Айнтрахта" в декабре, принеся "немецкому Голливуду" победу со счетом 3:0. На данный момент Франк Рибери, как и Оливер Кан, Бастиан Швайнштайгер и Филипп Лам, присоединился к своему предшественнику Мехмету Шоллю в статусе 8-кратного триумфатора Бундеслиги. В апреле одному из величайших игроков в истории клуба – и великолепной "семерке" – исполнится 36 лет. Возможно, этот сезон станет для него последним в немецком футболе. Как бы то ни было, перед уходом Рибери обязательно будет делать все, чтобы взять еще одну медаль победителя чемпионата Германии и подняться еще выше в клубном зале славы.

Источник: официальный сайт Бундеслиги