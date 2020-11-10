Франк Рибери наказан за симуляцию в матче Серии А

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Франк Рибери наказан за симуляцию в матче Серии А

Французский нападающий "Фиорентины" Франк Рибери наказан за симуляцию в матче 7-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (0:0).

Дисциплинарная комиссия Серии А оштрафовала француза на две тысячи евро.

В нынешнем сезоне 37-летний Рибери провел за "Фиорентину" шесть матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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