"Айнтрахт" объявил о подписании Деяна Йовелича

Франкфуртский "Айнтрахт" объявил о переходе 19-летнего форварда "Црвены Звезды" Деяна Йовелича. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

"Деян - отличный нападающий. Он универсален и быстр. Он еще очень молод и ему предстоит многому научиться, мы оптимистично настроены. Надеемся, что в следующем сезоне он покажет себя", - сказал член правления "Айнтрахта" Фреди Бобич.

С "Црвеной Звездой" футболист выступал в 28 матчах, отметившись 14 голами и 2 ассистами.

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