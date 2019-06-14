"Айнтрахт" объявил о подписании Деяна Йовелича
Франкфуртский "Айнтрахт" объявил о переходе 19-летнего форварда "Црвены Звезды" Деяна Йовелича. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
"Деян - отличный нападающий. Он универсален и быстр. Он еще очень молод и ему предстоит многому научиться, мы оптимистично настроены. Надеемся, что в следующем сезоне он покажет себя", - сказал член правления "Айнтрахта" Фреди Бобич.
С "Црвеной Звездой" футболист выступал в 28 матчах, отметившись 14 голами и 2 ассистами.
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|66
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|Байер Леверкузен
|34
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|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
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|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
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|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
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|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
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|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19