Франков: "Если Малиновский перейдет в "Спартак", то сборная Украины потеряет еще одного игрока"

Теги руслан малиновскийукраинаспартак москвагенк

Франков: "Если Малиновский перейдет в "Спартак", то сборная Украины потеряет еще одного игрока"

Украинский журналист Артем Франков рассказал, что думает о возможном уходе игрока "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского в московский "Спартак".

"Если Малиновский перейдет в "Спартак", то сборная Украины потеряет еще одного игрока, чего очень бы не хотелось. Переход Ракицкого уже это доказал. Изменится ли ситуация при Зеленском? У нас говорят о проведении референдума по вопросам отношения с Россией. Но пока всего этого нет. Думаю, при нынешнем руководстве подобная политика будет продолжаться", - сказал Франков. 

Напомним, неделю назад в сети появилась информация о том, что "Генк" и "Спартак" ведут переговоры о переходе 26-летнего украинского полузащитника.

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