"Фратрия" обратилась к игрокам "Спартака" в преддверии дерби с "Динамо"

"Фратрия", фанатское объединение московского "Спартака", выступила с напутствием для "красно-белых" перед дерби с "Динамо".

"День матча настал. Сегодня в Москве пройдёт старейшее дерби – "Спартак" играет с "Динамо"! Красно-белые, от вас требуется полная мобилизация! Будьте внимательны и готовы биться за ромбик на груди! Вперёд, "Спартак", - говорится в публикации "Фратрии".

День матча настал



Сегодня в Москве пройдёт старейшее дерби - "Спартак" играет с "Динамо"!



Красно-белые, от вас требуется полная мобилизация! Будьте внимательны и готовы биться за ромбик на груди!



Вперёд, #Спартак! pic.twitter.com/OiybjT0jJt — Фратрия (@fratria) February 28, 2020

Напомним, что матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

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