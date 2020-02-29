"Фратрия" обратилась к игрокам "Спартака" в преддверии дерби с "Динамо"

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"Фратрия" обратилась к игрокам "Спартака" в преддверии дерби с "Динамо"

"Фратрия", фанатское объединение московского "Спартака", выступила с напутствием для "красно-белых" перед дерби с "Динамо".

"День матча настал. Сегодня в Москве пройдёт старейшее дерби – "Спартак" играет с "Динамо"! Красно-белые, от вас требуется полная мобилизация! Будьте внимательны и готовы биться за ромбик на груди! Вперёд, "Спартак", - говорится в публикации "Фратрии".

Напомним, что матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

Не пропустите: "Дерби на все времена": "Динамо" ярко анонсировало матч со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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