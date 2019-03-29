"Фратрия" обвинила руководство "Спартака" в недопуске Карреры на фанатский сектор в матче с "Зенитом"

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"Фратрия" обвинила руководство "Спартака" в недопуске Карреры на фанатский сектор в матче с "Зенитом"

Фанатское объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" обвинила руководство "красно-белых" в том, что бывший главный тренер клуба Массимо Каррера не получил допуск на фанатский сектор в матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1).

"Директор по безопасности клуба Евгений Мележиков по непонятным нам причинам дал лживую информацию относительно посещения Массимо Каррерой матча "Спартак" - "Зенит". Мележиков и руководство клуба имеют прямое отношение к решению о недопуске Карреры на трибуну Б и ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. Хватит обманывать людей, господа. Это не делает вам чести", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Фратрии".

Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством "Спартак" стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок страны.

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