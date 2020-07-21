"Фратрия" оплатит штраф Ещенко за футболку с медведем

Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" готово оплатить штраф защитника Андрея Ещенко.

Напомним, что игрока оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что он надел футболку с медведем, на которой написано "*** вам А".

"После игры в в Санкт-Петербурге защитник "Спартака" Андрей Ещенко показал футболку с оригинальной надписью, после чего появилась информация, что футболист будет оштрафован на ближайшем заседании КДК.

Мы сразу связались с Андреем, выразили ему свою поддержку, поблагодарили за выраженную позицию, которую разделяют болельщики "Спартака", и выразили готовность оплатить штраф в знак солидарности с его акцией.

Сегодня КДК озвучил сумму штрафа, которую мы, по договоренности с клубом, передадим от лица всех фанатов с благодарностью к нашему футболисту. Один за всех и все за одного", - сказано в заявлении "Фратрии".

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