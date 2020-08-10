"Фратрия" опубликовала заявление в связи со скандальным судейством в матче "Спартак" - "Сочи"

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"Фратрия" опубликовала заявление в связи со скандальным судейством в матче "Спартак" - "Сочи"

Спартаковское объединение болельщиков "Фратрия" отреагировало на скандал вокруг игры между "красно-белыми" и "Сочи" в рамках 1-го тура РПЛ.

Напомним, что столичная команда потеряла очки из-за судейских ошибок - арбитры назначили два сомнительных пенальти.

"То что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола. Очередное судейское убийство "Спартака" было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе. Леонид Федун вынужден заявлять о снятии клуба с такого позорного чемпионата, а миллионы болельщиков после просмотра футбола чувствуют себя обманутыми. 

Наша позиция по Виктору Кашшаи и Александру Дюкову остаётся неизменной и мы и дальше будем бороться всеми законными способами с тем беспределом, который вы устраиваете в нашем футболе. Мы не будем молчать, а вы всех не забаните", - говорится в заявлении "Фратрии".

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